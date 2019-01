Skifahrer stürzte am Nassfeld 30 Meter ab

„Der Tscheche fuhr gegen 16 Uhr von einer Skiihütte im Bereich der Talabfahrt am Gmanberg im Skigebiet Nassfeld/Hermagor in Richtung Tal. Westlich der Talabfahrt Carnia kam er ohne Fremdverschulden zu Sturz und stürzte im steilen Waldgelände rund 30 Meter ab. Er erlitt dabei leichte Verletzungen und konnte sich noch selbständig zurück bis zum Pistenrad schleppen“, so ein Polizist.