Barcelona droht der Ausschluss aus dem Cup!

Die Tore im Camp Nou schossen Dembele (30., 31.) und Messi (55.). Barcelona wäre mit diesem Ergebnis weitergekommen, nun droht also das Aus. Atlético Madrid, im Achtelfinale out, plant die Verpflichtung von Chelsea-Stürmer Alvaro Morata. Die Londoner wiederum wollen von Juventus Angreifer Gonzalo Higuain (derzeit an Milan verliehen) bis Saisonende ausleihen.