Wettereinbruch: Erster Schnee für Kärntens Täler

Vor allem die Kärntner Skigebiete profitieren durch das Genuatief, das gemeinsam mit einer Kaltfront aus Nordwesten teilweise mehr als 20 Zentimeter Neuschnee auf die Pisten bringt. Am Donnerstag mussten auf der Gerlitzen und in Bad Kleinkirchheim aufgrund teils heftiger Windböen noch Liftanlagen abgestellt werden. Nun folgt jedoch optimales Skiwetter. „In den Tallagen kann die Schneehöhe rund 15 Zentimeter, wobei es in TeilenOber- und Unterkärntens etwas mehr sein kann. Spätestens Freitagnachmittagwird der Schneefall jedoch wiedervorbei sein“, sagt Johannes Schweiger vom Wetterdienst Ubimet.