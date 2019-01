Lexus ES 300h: Neuling in der Business Class

Was man nicht sieht, ist der erhobene Zeigefinger des österreichischen Importeurs: Wir bekommen ausschließlich den ES 300h, also den Hybrid mit seiner umstrittenen stufenlosen Automatik (CVT). Immerhin hängt die aktuelle Generation besser am Gas und nervt nur durch das Aufheulen des Motors beim Gasgeben, aber nicht mehr durch extrem zähe Kraftentfaltung (wie beim Coupé RC 300h, das gerade überarbeitet wurde). Die per Paddles abrufbaren virtuellen sechs Schaltstufen sind jedoch völlig sinnlos. Je sanfter man fährt, desto angenehmer wird der Antrieb mit seinen 218 PS Systemleistung (178-PS-Benziner, 120-PS-Elektromotor), weil es dann insgesamt extrem leise ist im Innenraum. Hier ist Gleiten angesagt.