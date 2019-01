Dänemark gewinnt Hit gegen Norwegen

Co-Gastgeber Dänemark ist am Donnerstag bei der Handball-WM mit dem Punktemaximum in die Hauptrunde aufgestiegen. Am letzten Vorrundentag feierten die Dänen im Schlager gegen Norwegen in der Österreich-Gruppe C in Herning einen 30:26-Sieg und nehmen vier Zähler in die nächste Turnierphase mit.