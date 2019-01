Spitzenreiter Gmunden verliert Derby in Wels

Tabellenführer Gmunden hat am Donnerstagabend in der 18. Runde der Basketball-Bundesliga der Herren das Derby in Wels nach Pausenführung noch 75:83 (45:37) verloren. Oberwart siegte indes in Graz 81:67 (49:33) und schloss damit bei Halbzeit des Grunddurchgangs punktemäßig zu Gmunden auf. Dahinter lauern mit jeweils zwei Zählern Rückstand Klosterneuburg und Titelverteidiger Kapfenberg.