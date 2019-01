Großkampftage für Eisakrobaten

Rekordaufgebot will Spitzenplatz

Spannend wird es ab kommender Woche bei der Europameisterschaft in Minsk. Da gehen der Kuchler Severin Kiefer und seine Partnerin Miriam Kiefer nicht nur in ihre sechste gemeinsame EM. Nach Platz sieben im Vorjahr soll heuer auch ein Spitzenplatz unter den besten Sechs her. Nach zwei Siegen in Minsk und Tallinn sowie Toprängen in Moskau und Helsinki kein unrealistisches Ziel. Fitnesstrainerin Myriam Leuenberger brachte die beiden, die ihr Trainingszentrum in Berlin haben, im Sommer einen großen Schritt weiter. „Wir haben erstmals eine Vorbereitung verletzungsfrei überstanden. Dadurch war es leichter, stabile Leistungen zu zeigen“, erklärt Zieger. Kiefer ergänzt: „Das spielt auch für die Wertungsrichter eine Rolle, wenn du konstant gut ablieferst.“