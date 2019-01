Ex bedroht: 49-Jähriger Stalker wurde angezeigt

Nach dem Ende der Beziehung begann der Mann seine Ex am Telefon und über einen Kurznachrichtendienst zu belästigen. Dabei bedrohte der 49-Jährige sie in einer der Nachrichten sogar mit dem Umbringen. Als sich die 34-Jährige im vergangenen Herbst mit einem neuen Lebensgefährten präsentierte, bekam auch dieser Nachrichten vom Stalker. Laut Polizei drohte der 49-Jährige in diesen auch mit körperlichen Misshandlungen. Der Mann wird nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.