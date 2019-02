Praktisch: Die 5 besten Wisch- und Saugroboter

Mit der IRobot Home App hat der neue WLAN-fähige Saugroboter Roomba die Nase vorn. Egal ob im Auto, in der Arbeit oder auf einer Party - die Reinigung lässt sich bequem per App von überall aus starten oder planen, auch mit Amazons Alexa ist der Robo-Sauger kompatibel. Obendrein ist der Roomba auch noch intelligent, so erkennt er mittels Dirt Detect Sensoren stärker verschmutzte Bereiche, die sodann von ihm besonders gründlich mittels 3-Stufen-Reinigungssystem und zwei Hauptreinigungsbürsten bearbeitet werden, die von kleinen Partikeln über Tierhaare bis hin zu gößeren Ablagerungen alles erfassen. Zudem stellen eine Vielzahl an Sensoren sicher, dass der Roomba die Möbel elegant umschifft und so auch eine nahtlose Reinigung gewährleistet. Was will man mehr?