„Probleme im KUK wird Geld allein nicht lösen“

Gesundheitsreferentin Christine Haberlander machte sich bei einem dreistündigen Rundgang selbst ein Bild vom Linzer Uniklinikum. Ihr Hauptaugenmerk galt der Belegschaft, die über Überbelastung und Personalengpässe in einigen Abteilungen geklagt hatte. Nun ist sich auch Haberlander der vielen Herausforderungen bewusst. Sie will sehr rasch Maßnahmen in die Wege leiten.