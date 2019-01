Jetzt ist es fix! Munas Dabbur wechselt zu Sevilla

Sportdirektor Christoph Freund meinte über den bevorstehenden Abgang: „Für uns war immer klar, dass ein Stürmer mit seinen Qualitäten irgendwann den nächsten Schritt in eine große Liga machen wird. Vor allem seine Leistungen und seine Torquote in den internationalen Spielen haben in den letzten Monaten das Interesse etlicher großer Klubs geweckt.“ Außerdem sagte Freund in einer Klub-Mitteilung: „Wir haben nun für alle Beteiligten eine zufriedenstellende Lösung gefunden.“