Mädchen (17) „zitterte und schrie um Hilfe“

„Am Anfang war er so freundlich, bis der das Auto abstellte“, zitierte der Staatsanwalt das Opfer. Vergewaltigung ist das Prozess-Thema in Salzburg. An einer 17-Jährigen wollte sich ein Syrer (24) laut Anklage vergehen. Doch sie schrie, wehrte sich, beißend und schlagend. Und konnte sich retten. Der Angeklagte leugnet aber . . .