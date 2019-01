Die große Schneekrise im Norden geht jetzt zu Ende

Langsam normalisiert sich die Situation in der Obersteiermark, die seit Beginn des Jahres mit enormen Schneemassen zu kämpfen hat. So liegen am Loser fast fünfeinhalb Meter, am Polster vier Meter. Im Skigebiet Präbichl sind wieder einige Pisten freigegeben, auf der lange Zeit eingeschneiten und nun wieder erreichbaren Planneralm gibt es Vollbetrieb. Immer mehr Straßensperren (etwa am Seeberg in Richtung Mariazell) können aufgehoben werden. Auch Johnsbach ist heute bis auf einzelne Gehöfte ganz hinten im Tal wieder erreichbar.