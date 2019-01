Rallye Dakar: Walkner hinter Price Gesamtzweiter

„Jetzt bin ich richtig froh, dass der Kampf vorbei ist“, betonte Walkner nach der Zielankunft in der peruanischen Hauptstadt, bei der er sogar Tränen in den Augen hatte. „Ich habe so viel Energie reingesteckt - davor und auch während der Dakar“, erinnerte der 32-jährige Kuchler an all die Strapazen und gratulierte Price zum Sieg. „Ich ziehe wirklich den Hut vor ihm, mit einem gebrochenen Kahnbein die Dakar zu gewinnen, verdient den allerhöchsten Respekt.“