Black Wings Linz holen Ex-NHL-Coach

360 NHL-Partien als Aktiver

Seit mehr als vier Jahrzehnten ist Rowe eng mit dem Eishockeysport verbunden, der US-Amerikaner schaffte als Stürmer in den 70er Jahren den Sprung in die Profiligen Nordamerikas, absolvierte insgesamt 360 NHL-Partien, dazu 184 Spiele in der AHL, nahm auch an Weltmeisterschaften teil. Nach seiner Karriere als Aktiver folgte in den 90ern der Wechsel hinter die Bande, zwischen 1991 und 1995 war Rowe in der NHL für die Hartford Whalers tätig - als Assistant General Manager bzw als Scout. Als Head Coach war Rowe schließlich ab 2012 zwei Saisonen in der russischen KHL tätig, ging danach zurück in die AHL. 2016 wurde er zum Assistant GM der Florida Panthers und sprang sogar in der NHL als Head Coach ein. In den letzten beiden Jahren war Rowe schließlich Berater des Panthers-Managements.