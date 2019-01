Eisblock durchschlägt Autoscheibe bei voller Fahrt

„Es war ein Traumtag, meine Freundin und ich wollten Ski fahren“, berichtet Sabine H., Selbstständige aus St. Georgen an der Mattig. „In Mattighofen ist uns ein Laster entgegengekommen. In einer Kurve hat sich vom Lkw-Dach ein riesiger Eisblock gelöst. Es hat einen Tuscher gemacht, der Brocken ist voll gegen meine Windschutzscheibe gedonnert“, schildert die 46-Jährige. Ihr Nachsatz: „Die Motorhaube und das Dach hat er auch eingedellt. Gott sei Dank gab es nur Sachschaden. Meine Beifahrerin hat zwar kleine Schnittwunden im Gesicht und eine kleine Platzwunde am Hinterkopf, aber es ist nicht schlimm.“