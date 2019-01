Die verzweifelte Suche nach dem ominösen Plan B

Am Dienstag haben die Abgeordneten im britischen Unterhaus, wie berichtet, den von May mit der EU ausgehandelten Austrittsvertrag mit 432 Nein- zu 202 Ja-Stimmen klar abgelehnt und der Regierungschefin damit eine schallende Ohrfeige verpasst. Tags darauf konnte May sich aber bei einem Misstrauensvotum mit 325 zu 306 Stimmen in ihrer Position behaupten. Die von Labour-Chef Jeremy Corbyn ersehnten Neuwahlen finden vorerst also nicht statt.