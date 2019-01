„Deutsche Patrioten“ schielen auf die Nichtwähler

Bei seinem Auftritt in der sächsischen Gemeinde Dohma erklärte Poggenburg, seine Partei werde bei den Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen 2019 ins Rennen gehen. Der seit jeher als besonders rechtsnational ausgerichtet geltende 43-Jährige war früher AfD-Partei- und Fraktionsvorsitzender in Sachsen-Anhalt. Er selbst will nicht als Kandidat in einem der drei Länder antreten und sieht seine Heimat weiter in Sachsen-Anhalt, wo er ein Landtagsmandat hält.