Solo-Clowns und Kabarett-Neulinge im Posthof

Bunter Veranstaltungs-Mix

Insgesamt 15 Abende mit Österreich-Protagonisten wird es geben, mit dabei auch Erwin & Edwin, die am 21. 2. das erste Mal im Posthof auftreten werden, die Urgesteine Krautschädl aus Wels (30. 3.) oder Familie Lässig (14. 2.), die bekannte Gesichter wie Manuel Rubey, Gunkl oder Clara Luzia vereint. Literatur gibt es von Maria Hofstätter (2. 2.) und Philipp Weiss (25. 2.), und einen Abend, den man nicht leicht einordnen kann, gestalten Birgit Schwamberger und Manfredi Siragusa: „Es ist ein Solo-Clown-Stück, in dem die Clownin ausgenutzt wird, aber nicht weiß, von wem. Da keine Sprache vorkommt, ist hoher Körpereinsatz gefordert“, erklärt das Duo, das sich bei den CliniClowns kennen gelernt hat. Wegen großer Nachfrage wurde die Vorstellung am 9. 2. um eine weitere am 10. 2. ergänzt.