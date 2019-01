Babyleiche im Gebüsch: Vaterschaftstest liegt vor

Das tote Baby wurde am 6. Dezember von einem Gemeindemitarbeiter in Weikendorf im Bezirk Gänserndorf in einem Gebüsch entdeckt. Laut Obduktionsergebnis wäre der männliche Säugling lebensfähig gewesen. In der Folge wurde die Mutter ausgeforscht. Weil nach Ansicht des Gerichts keine Haftgründe vorlagen, wurde sie auf freien Fuß gesetzt.