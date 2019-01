McDonald’s verliert EU-Markenstreit um „Big Mac“

Schlappe für den Burger-Giganten

Was sich die irische Restaurantkette mit ihren mehr als 100 Filialen nicht bieten lassen wollte, woraufhin die Freigabe der Namensrechte „Mc“ und „Big Mac“ gefordert wurde. Weil McDonald’s keine ausreichenden Beweise für eine kontinuierliche Nutzung der Marke „Big Mac“ in den fünf Jahren vor der Klage nachweisen konnte, gab das EUIPO dem irischen Unternehmen Recht und entzog McDonald‘s die Namensrechte am „Big Mac“. Was de facto bedeutet, dass jede Firma EU-weit nun den Namen verwenden darf.