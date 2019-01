Salzburg verbuchte 3,1 Millionen Nächtigungen

Noch im Jahr 2003 war die Zahl der Nächtigungen in Salzburg bei rund 1,6 Millionen gelegen. An jedem Tag des Jahres schlafen damit heute um rund 4.000 Personen mehr in der Stadt als vor 15 Jahren, rechnete der städtische Tourismusdirektor Bert Brugger bei einer Pressekonferenz am Donnerstag vor. „Wir kommen allmählich in eine Größenordnung, die wir kritisch hinterfragen müssen“, ergänzte Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP). Die Stadt habe daher begonnen, sich Gedanken zu machen, wie man die Touristenströme in Zukunft entzerren könnte. Sorgen bereiten dem Stadtchef dabei vor allem die vielen Tagesgäste - auch wenn es sich bei ihnen gut zur Hälfte um Menschen aus dem Umland handelt, die etwa zum Einkaufen in die Stadt fahren.