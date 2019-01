„Living Coral“: Trendteile in der Farbe des Jahres

Living Coral: In den Meeren schimmern die Korallen vielerorts nur noch gräulich-weiß - abgestorben. Doch im Jahr 2019 soll die Koralle zumindest modisch wieder strahlen: Korallenrot, genauer: Living Coral heißt der Trend der Stunde! 16-1546 heißt die jetzt erkorene Nuance im Fachjargon, „ein anregendes und lebensbejahendes Orange mit goldenem Unterton“, so Pantone. Das Unternehmen wählt seit rund 20 Jahren jährlich eine Farbe aus. Berücksichtigt werden unter anderem Trends in der Unterhaltungs- und Filmbranche, in Kunstsammlungen und Werken neuer Künstler, in der Mode, im Design und an beliebten Reisezielen.



Trendteile in Korallenrot: