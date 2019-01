Fall Ronaldo vs. Mayorga: Enthüller festgenommen?

Ein mutmaßlicher Hacker von Fußball-Club-Websites ist am Mittwoch in Budapest festgenommen worden (oben im Bild). Der per Europäischem Haftbefehl gesuchte Portugiese werde unter anderem „der unzulässigen Aneignung und Verbreitung von Daten sowie der versuchten Erpressung“ verdächtigt, teilte die portugiesische Polizei am späten Mittwochabend in Lissabon mit. Laut portugiesischen Medien soll der Mann niemand anderer sein, als Rui Pinto, der Chef von „Football Leaks“, vom Portal, das auch Cristiano Ronaldo zu überführen versuchte,