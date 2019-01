Tisch nicht erhalten - was tun bei Lieferverzug?

Die Ombudsfrau kontaktierte in dieser Sache den VKI. Expertin Maria Ecker dazu: „Wenn zum vertraglich vereinbarten Zeitpunkt nicht geliefert wird, kann man vom Vertrag zurücktreten.“ Dazu müsse man aber unbedingt den Unternehmer schriftlich auffordern, innerhalb einer angemessenen Nachfrist zu liefern und dazu erklären, dass man vom Vertrag zurücktritt, wenn innerhalb der genannten Frist nicht geliefert wird. Wird in einem Kaufvertrag keine Fälligkeit vereinbart, sieht das Konsumentenschutzgesetz übrigens vor, dass unverzüglich, jedenfalls aber nicht später als in 30 Kalendertagen geliefert wird.