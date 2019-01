Streit um Foto: Strache gegen Fußi vor Gericht

Nach dem Duell Peter Pilz gegen Herbert Kickl ist am Donnerstag die nächste prominente Klage am Wiener Handelsgericht verhandelt worden. FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hatte ein Verfahren gegen Polit-Berater Rudolf Fußi angestrengt, der ihn in einem Tweet in die Nähe der rechtsextremen Identitären rückte. Während Strache in der Klage noch erklärt hatte, das Foto sei eine Fälschung, nahm er diesen Vorwurf während der Verhandlung zurück. Straches Begehren auf Unterlassung und Schadenersatz blieb allerdings aufrecht. Das Urteil wird in einigen Monaten schriftlich ergehen.