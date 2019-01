„M - Eine Stadt sucht einen Mörder“-Trailer da

Die 69. Berlinale, die am 7. Februar in der deutschen Hauptstadt startet, wird zum großen Forum für Österreichs Serienmastermind David Schalko. So wird bei den Festspielen sein neues Projekt „M - Eine Stadt sucht einen Mörder“ Weltpremiere feiern. Die sechsteilige ORF-Produktion wird in der Reihe „Berlinale Series“ im legendären Zoopalast gezeigt, wie am Donnerstag bekannt wurde.