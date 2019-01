Fachhochschule Salzburg wächst kräftig weiter

In Zusammenarbeit mit dem Kardinal-Schwarzenberg-Klinikum wird im Herbst 2019 der Bachelor-Studiengang „Gesundheits- & Krankenpflege“ eingerichtet. Pro Jahrgang gibt es in Schwarzach künftig 40 Plätze. Im Herbst 2018 begannen am Campus der Salzburger Landeskliniken 80 Studierende mit der Bachelor-Ausbildung, doppelt so viele wie früher. Damit trägt die Fachhochschule dem wachsenden Bedarf nach diplomierten Pflegekräften Rechnung.