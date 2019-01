Neuer Rekord für den Innsbrucker Flughafen

Mit 1.119.347 Passagieren konnten erstmals in der Geschichte des Flughafens in einem Jahr mehr als 1,1 Millionen Passagiere abgefertigt werden Trotz eines wetterbedingt schwierigen Starts in das Jahr 2018 konnte bereits in der Sommersaison eine positive Trendwende herbeigeführt werden. Neben neuen touristischen Flügen und Destinationen brachte unter anderem eine dritte wöchentliche Flugverbindung nach London Heathrow mit British Airways den Impuls für einen Aufwärtstrend. Mit einem starken Start in die Wintersaison 2018/19 ging das Jahr 2018 dann schließlich mit einem Passagierplus gegenüber dem Vorjahr und insgesamt sogar mit einem Passagierrekord zu Ende.