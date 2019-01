Kleiner Gecko kam als blinder Passagier aus Asien

Einen asiatischen Gecko hat Helga Happ vom Reptilienzoo in Klagenfurt gerettet. In der Kälte wäre er verendet. Das kleine Tierchen kam als blinder Passagier in einem Container aus Asien nach Villach. Mitarbeiter jener Firma, die für die Waren zusändig ist, haben den gecko entdeckt und an Happ übergeben.