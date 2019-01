Transparent: So werden Sie zum sexy Blickfang

Alle fordern Transparenz: Von der Werbung über die Politik bis hin zum Job. Und nun gewährt auch die Mode tiefe Einblicke. Zahlreiche Stars und Influencer wie Kim Kardashian, Rihanna, Caro Daur und Chiara Ferragni sind schon lange Fan von dem freizügigen Look. Was auf den roten Teppich für ausflippende Fotografen sorgt, ist nun auch in der alltagstauglichen Version bei uns angekommen. Ob Taschen, Schuhe, Blusen oder Leggings - wir stellen Ihnen die schönsten Stücke vor.