Hacker-Datenbank mit Millionen Passwörtern im Netz

Der Microsoft-Mitarbeiter betreibt die Webseite haveibeenpwned.com - was übersetzt so viel wie „Bin ich gehackt worden?“ heißt. In Hunts Datenbank können Internetnutzer überprüfen, ob ihre E-Mail-Adressen oder Passwörter von Datendiebstählen betroffen sind. In der Datenbank wird die Adresse mit Abermillionen Informationen aus Datenlecks abgeglichen. Er habe auch die jüngsten Daten dort eingepflegt, erklärte Hunt.