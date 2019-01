Eder in den Top-10 bei Doppelsieg der Bö-Brüder

„Kein Toprennen“ von Eberhard

Dominik Landertinger wurde mit einer Strafrunde 16. Julian Eberhard belegte nach zwei Fehlschüssen Rang 19, das sei „natürlich kein Toprennen“ gewesen, so der Olympiavierte aus Salzburg. Sein Bruder Tobias Eberhard (2 Strafrunden) blieb als 55. ohne Punkte. Felix Leitner (2) kam nicht über Rang 83 hinaus. Am Nachmittag stand in Bayern auch noch der Damensprint auf dem Programm. Am Freitag folgt die Herrenstaffel.