Wengen-Training: Mayer Dritter, Paris Schnellster

Von den Österreichern kamen weiters Vincent Kriechmayr als Sechster (0,92), Otmar Striedinger als Siebenter (1,13) und Christian Walder als Zehner (1,28) unter die besten zehn. Mayer war damit in beiden Training Dritter und zeigte sich für die Kombi am Freitag und den Abfahrts-Klassiker am Samstag bereit.