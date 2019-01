Weg zu Nonnen frei - sie wollen dennoch bleiben

Eineinhalb Kilometer - so lange ist der Weg vom Tal zum Kloster „Maria im Paradies“ auf der Kinderalm in St. Veit. Seit elf Tagen war der Güterweg knapp eineinhalb Meter hoch eingeschneit. Am Donnerstag nahm die Gemeinde nun mit schwerem Gerät die Räumung in Angriff. Die 30 verbliebenen Nonnen sowie ein Priester haben Bürgermeister Manfred Brugger in mehreren Telefonaten versichert, dass sie genug Lebensmittel und Heizmaterial haben. Die Schwestern leben dort oben so gut wie autark.