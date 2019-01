Ungarn fordert EU-Verfahren gegen Österreich

Den Verstoß gegen EU-Recht habe Ungarn am 7. Jänner in einer diplomatischen Note an die österreichische Regierung angekreidet. Da „keine Reaktion“ erfolgte, habe sich die ungarische Regierung nun an EU-Sozialkommissarin Marianne Thyssen gewandt, sagte Pal Völner, Staatssekretär im Justizministerium, am Donnerstag gegenüber ungarischen Medien.