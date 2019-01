Wie schmeckt das goldene Ribery-Steak?

Seit mehreren Tagen ist das goldene Steak von Franck Ribery in aller Munde. 1.200 Euro ließ er sich das veredelte Tomahawk-Steak im In-Restaurant SaltBea in Dubai kosten. Der protzige Instagram-Post sorgte für einen heftigen Shitstorm, doch der eigentliche Skandal war sein verbaler Ausraster über die Neider und Hasser, die um es in seinen Worten zu sagen, durch ein löchriges Kondom entstanden sind (Krone berichtete).