Das kann man im Februar in Wien erleben

#Konzerte

Wer eher auf andere Musikrichtungen steht, für den tut sich im Februar einiges: 21 Pilots beehren am 17. Februar 2019 die Stadthalle, ebenso Raf Camora mit Bones MC am 24. Februar. Tickets sind nach wie vor erhältlich. Ebenfalls in Wien: We are Scientists, Dire Straits Experience, Eno, The Wombats, Falco Tribute und viele mehr.

Wo: Stadthalle - 15., Roland-Rainer-Platz 1