Nur Mowinckel schneller als Tippler - Vonn Zehnte

Im ersten Training für die beiden Damen-Abfahrten im alpinen Ski-Weltcup in Cortina d‘Ampezzo ist Ragnhild Mowinckel Bestzeit gefahren. Die Norwegerin blieb am Donnerstag in 1:37,70 Minuten um 0,06 Sekunden vor der Österreicherin Tamara Tippler. Ramona Siebenhofer (+0,40) und Nicole Schmidhofer (+0,51) belegten die Ränge vier und sechs.