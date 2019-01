Glück im Unglück: Greifvogel von Lkw erfasst

Ein Passant, der den Unfall beobachtete, reagierte sofort, nahm den Vogel an sich und brachte ihn in den Wiener Tierschutzverein (WTV) nach Vösendorf. Dort wurde der Greifvogel, der in der Zwischenzeit das Bewusstsein wiedererlangte, eingehend tierärztlich untersucht. Er dürfte bis auf einen ordentlichen Schrecken zum Glück keine Verletzungen davongetragen haben. Er darf sich nun im Kleintierhaus des WTV einige Zeit erholen, ehe er wieder in die Freiheit entlassen wird. Der Mäusebussard ist ein Greifvogel aus der Familie der Habichtartigen und deren häufigster Vertreter in Mitteleuropa.