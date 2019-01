Alkolenker prallte mit Vollgas in Schneehaufen

Der 26-jährige Einheimische hatte reichlich Bier getrunken, trotzdem wollte er in der Nacht noch mi8t dem Auto nach Hause fahren. Er prallte aber schon nach wenigen Hundert Metern mit Vollgas in einen Schneehaufen. Der Pkw steckte bis zur Mitte in der weißen Pracht fest. Da schlief der Mann dann mit dem Fuß am Gaspedal ein. Anrainer alarmierten die Polizei. Als diese kam, lief der Motor noch immer auf Vollgas. Erst nach mehreren Versuchen gelang es den beiden Beamten den Mann zu wecken. Ein Alkotest mit dem 26-Jährigen ergab 2,04 Promille. Er musste den Führerschein abgeben und wurde angezeigt. Auf den Mann kommt eine hohe Geldstrafe zu. Will er den Führerschein, der für mehrere Monate weg ist, wieder erhalten, muss er eine Nachschulung machen. Der Betrunkene ging schließlich zu Fuß nach Hause. Sein Auto wurde später abgeschleppt.