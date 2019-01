Strafen für Arbeitsunwillige explodieren

Wien bei Strafen bundesweiter Spitzenreiter

Am höchsten gestiegen sind die Zahlen der Sanktionen in Wien: In der Bundeshauptstadt wurden 2018 insgesamt 45.556-mal Sanktionen verhängt (plus 12.304 bzw plus 37 Prozent). Die Zahl der Sperren nach § 10 ALVG schnellte in Wien im Vorjahr um 10.911 Fälle auf 14.714 - das entspricht einem satten Plus von 286,9 Prozent. Und auch bei den Sanktionen nach § 9 - das Arbeitslosengeld wird zur Gänze gestrichen - ist Wien mit 78 Fällen (plus 53) einsamer Spitzenreiter. Im Vergleich zu 2017 nahmen die Strafen hier um satte 212 Prozent zu.