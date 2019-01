2 Urlauber aus „Treehole“ und Tiefschnee gerettet

Gleich zweimal mussten die Helfer am Mittwoch vermisste Snowboarder im Skigebiet Saalbach-Hinterglemm bergen. Am Schattberg, abseits der Piste, war ein Brite (50) in einem Schneeloch bei einem Baum versunken. Und in Schönleiten kam ein Wiener (29) von der Piste ab und blieb im Tiefschnee stecken.