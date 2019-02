Mit diesen Apps findet man Partner für eine Nacht

Mit Apps wie Tinder ist es so eine Sache. Die einen suchen die große Liebe, die anderen nur eine schnelle Nummer. Die Interessen gehen also weit auseinander und Enttäuschungen sind vorprogrammiert. Aus diesem Grund ist es besser, gleich eine Plattform zu benutzen, auf der alle aus dem selben Grund sind: Bettgeflüster. Wer die Nacht also nicht alleine verbringen will, am Morgen aber seine Ruhe möchte, sollte sich diese Apps mal genauer ansehen: