Spion? Dieser Mann raubt Sport-England den Schlaf!

Marcelo Bielsa, Trainer des Championship-Leaders Leeds United, ist derzeit in aller Munde in England. Der Grund: Der ehemalige Nationaltrainer von Argentinien und Chile wird der Spionage bezichtigt. Um was für eine großflächige Spionage es sich handelt, gab Bielsa am Mittwoch selber bei einer eigens einberufener PK bekannt. England ist „not amused“.