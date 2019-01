Dramatische Szenen: Plötzlich kippten Kräne um!

Drei Arbeiter in den Kabinen

Zwei Mitarbeiter hatten sich zu diesem Zeitpunkt in der sogenannten Turmdrehkanzel befunden, schilderte Feiler, ein dritter war gerade im Außenbereich beschäftigt gewesen. Die beiden Arbeiter in der Kanzel zogen sich wie durch ein Wunder lediglich leichte Verletzungen zu. Jener Mann, der sich im Außenbereich befunden hatte, wagte beim Umstürzen der Kräne einen rettenden Sprung auf ein Flachdach, er zog sich jedoch schwere Verletzungen zu, so der Sprecher weiter.