Sie verführte Bezos mit der „Sanchez-Methode“

Da kein Ehevertrag vorhanden ist und Bezos seine Firma Amazon einst in der Garage seines Familienheimes in Seattle, mit seiner Ehefrau als erster Angestellten, gegründet hat, steht ihr die Hälfte zu. Die 48-jährige MacKenzie Bezos, die mit Jeff drei Söhne und eine Adoptivtochter hat, wird damit, so keine anderen Vereinbarungen getroffen werden, mit zur mit Abstand reichsten Frau der Welt werden. Im Augenblick gilt Walmart-Erbin Alice Walten mit einem Vermögen von 46 Milliarden Dollar als reichste Frau der Welt.