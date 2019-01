AUA fliegt nur noch von Wien nach Deutschland

Flotte wird aufgestockt

Die AUA wird künftig mehr Maschinen im Einsatz haben. Vier Flugzeuge, die derzeit im Leasing für die Swiss in der Schweiz im Einsatz sind, werden in den nächsten Monaten nach Wien überstellt. Im Aufsichtsrat schon Ende November wurde auch beschlossen, die Airbus-Flotte für 200 Millionen Euro auszubauen, und zwar in den nächsten drei Jahren von 36 auf 46 Flugzeuge. Die derzeit 18 Dash-Turboprop-Maschinen werden „ausgeflottet“. In Summe werde das Angebot in Wien dadurch um mehr als zehn Prozent ausgebaut, weil die A320-Jets viel größer seien als die Turboprops.