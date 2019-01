Beate Schrott verletzt: Hallen-Auftakt verschoben

Leider schlechte Nachrichten von Hürden-Sprinterin Beate Schrott aus dem Trainingslager in Stellenbosch (Südafrika): Die Olympia-Siebente von London 2012 leidet seit einer Woche unter Problemen an der rechten Hüfte, die sie zunächst einmal auskurieren muss. Ihren für den 26. Jänner in Wien geplanten Auftakt in die Hallen-Saison muss die 30-Jährige in jedem Fall verschieben.