Pöltl glänzt bei Sieg von San Antonio in Dallas

Die San Antonio Spurs haben am Mittwoch (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) das Texas-Derby bei den Dallas Mavericks für sich entschieden. Sie setzten sich nach zwischenzeitlichem 19-Punkte-Rückstand mit 105:101 durch. Jakob Pöltl spielte beim erst achten Auswärtssieg seines Teams in der laufenden Saison stark.